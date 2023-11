Mänedžer Marjen Võsujalg alustas Hispaanias uue äriga: see on eestlaste seas väga populaarne

Mõne aja eest kirjutasime sellest, et seltskonnatähe Brigitte Susanne Hundi endine mänedžer ja turundaja on soetanud endale Hispaaniasse kinnisvara. Nüüd on naine teinud avalikuks ka enda profiili Airbnb keskkonnas, nii et kõikidel huvilistel on võimalik maanduda Võsujala Hispaania korteri diivanil.