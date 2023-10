INTERVJUU ⟩ BSH endine mänedžer Marjen Võsujalg avab elus uue peatüki: soetasin välismaale kinnisvara

Seltskonnatähe Brigitte Susanne Hundi endine mänedžer Marjen Võsujalg võttis uue eluaasta vastu Hispaania päikese all. Intervjuus Elu24-le paljastab naine, et sünnipäeva sumina taustal on tema jaoks käimas aga suuremat sorti elumuutus: «See aasta oli aga tõepoolest sünnipäeva tähistamise mõttes erand.»