HEADUS JA KURJUS KÄSIKÄES ⟩ Põlengus kodu kaotanud nelja lapse ema: palju on aidatud, aga ka sõimatud

Reede õhtul süttis Viljandis Toome tänaval neljakordne maja. Korterelamu esimesel korrusel elanud Kadri palub nüüd heade inimeste abikätt. «Jõudsin toast haarata vaid paar laste talvekombet ja telefoni. Muud meil ei ole,» on koduta jäänud Kadri ahastuses. «Viljandi linn pakkus meile ööbimiseks turvakodu, aga see ei ole nelja lapsega parim lahendus. Nad on niigi kõigest väga šokis,» räägib Kadri, kes palus Facebooki tehtud postituses, et oleks tänulik nii peavarju, lasteriiete kui toidu eest.