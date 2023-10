Ilmateadustajaks pürgivad mitmed tuntud näod. Muusik Margit Tali: veebruaris läks täide minu esimene unistus

«Veebruaris läks täide mu esimene unistus, kui sain kampa lüüa Star FM-i hommikuprogrammiga ning andsin puhkepäevi põhituumikule,» pajatab Margit Tali Elu24-le. «Mäletan hästi, kui käisin Star FM-is 10 aastat tagasi esimest korda intervjuud andmas ja tulin stuudiost välja ja ütlesin oma sõbrannale, et see on päriselt see, mida teha tahan, kui suureks kasvan.»