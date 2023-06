KUUMAD FOTOD ⟩ Muusik Artjom Savitski tähistab kallimaga aastapäeva

«Esimene aastapäev! Armastan sind kuuni [ja] tagasi 300 korda!» kirjutab muusik Instagramis, andes teada, et tähistavad kallimaga aastapäeva.

Tallinna Ülikoolis ajakirjandust õppiv Kerttu sõnas mullu, et Artjomiga seob neid lisaks muule sarnane huumorimeel. «Mulle meeldib temaga aega veeta, sest kunagi ei hakka igav, ei ole vaikset momenti,» rääkis neiu. «Meil on sarnane huumorisoon ja koos aega veetes saab palju nalja ning ta paneb mind ennast hästi tundma.»

Kerttu tegi kaasa ka Artjomi viimase loo «Foorid» muusikavideos. Juba siis spekuleeriti, et noorte vahel on teatav säde. «Eks pean nõustuma, ju siis meil Kerttuga on tõesti mingi keemia,» naeris Artjom toona.