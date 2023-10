Sõbra kirvega mõrvanud Kiviõli mees saadeti pikkadeks aastateks vangi

Kohutav mõrv leidis aset möödunud aasta 27. novembril. Tol saatuslikul pühapäeval kella seitsme paiku õhtul sai politsei teate, et Kiviõlis on tapetud 59-aastane mees. Toona peeti kahtlustatavana kinni 58-aastane Vladimir.

Raskest kuriteost teatas häirekeskusele Vladimir ise ning jäi seejärel politseinikke ootama, vahendab Postimees. Toona selgitas Jõhvi politseijaoskonna uurimisgrupi juht Aleksandra Mürsep, et esialgsetel andmetel tekkis meestel Kiviõlis asuvas majas alkoholi tarvitades konflikt. Mees vahistati ning on sellest ajast saati viibinud vahi all.