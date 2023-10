Fitnesskaunitar Erna Husko, kellel on Eesti juured, andis nädalavahetusel sotsiaalmeedias teada, et vaatab Tallinnas erinevaid kortereid. Mõne aja eest vihjas Husko, et plaanib soetada kinnisvara välismaale ning lasi oma jälgijatel arvata, kuhu tema teed viia võivad.

Paljud fännid pakkusid, et Husko kolib tõenäoliselt Amsterdami, kus ta sel suvel liibuvas kleidis ringi hängis, või siis Kreetale. Nüüd aga paljastab Erna, et on just nimelt Eestis olevale kinnisvarale pilgu peale visanud. Sel suvel teatas Husko, et veedab aega Saaremaal, oma pere suvekodus.