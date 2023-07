Fitnessikaunitar Erna Husko naudib suvist puhkust täiel rinnal ja on sedapuhku saabunud puhkama Eestimaale. Sihtkohaks on kaunis Saaremaa, kus asub Husko vanemate suvekodu.

«Saabusime eile õhtul minu pere suvilasse ja ma veedan siin järgmised paar päeva. Ma arvan, et see on selline koht, kus saab kuulda ka kõige sügavamaid mõtteid... tasuta teraapia,» jagab Husko muljeid Saaremaast.