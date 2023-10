«On ka väga julmi meetodeid, kus on rindadesse opereeritud kokaiinipakid. [...] Ütleme nii, et leidlikkusel ja julmusel pole väga piire,» ütles PPA Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspel, kes «Krimiraadio» saates narkokullerite varjatud maailmast rääkis ning tõdes, et õnneks pole enam viimastel aastatel Eesti narkokullereid maailma vanglatesse sattunud.