Tallinna Jaani koguduse õpetaja jäi vahele abielurikkumisega. «Olen tööl edasi, aga nendes ametites, mis ei ole ära keelatud.»

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) valitsus peatas 1. septembrini vaimulik Jaan Tammsalu tegevuse Tallinna Jaani koguduse õpetajana. «Meil on põhjust kahtlustada Jaan Tammsalu abielurikkumises,» ütleb EELK peapiiskop Urmas Viilma. Tammsalu pikka kommentaari anda ei taha. «Praegu otseselt midagi kommenteerima ei tahaks hakata, minu jaoks on see natuke liiga raske. Ja pean hakkama saama kõigepealt selle olukorraga.»