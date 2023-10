HINNAHEITLUS ⟩ BSH kergitas raamatu hinda: lugesin läbi ja nii hea, et pidin tõstma

Seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt, kes on viimastel nädalatel pöörelnud skandaalide keerises andis sotsiaalmeedias teada, et tema uue ihaldatud raamatuhind on tõusnud. Põhjusena toob Hunt välja, et teos on lihtsalt niivõrd hea, et odavamalt seda müüa ei saa. «Pidin hinda tõstma, sorry,» kirjutab BSH.