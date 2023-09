«Loll ei ole see kes küsib, vaid see kes maksab!»​​ Hundi skandaalne raamat kütab ühismeedias kirgi

«See, et Indrek Rahumaa arvab, et ma räägin temast oma raamatus või filmis, on mulle arusaamatu,» nentis Hunt ja lisas: «Ja Indrek, ma loodan, et saame sinuga ikkagi ära leppida ja hea tahte märgiks saadan sulle selle raamatu, ma luban! Ma loodan, et me saame ära leppida, sest meie mitmetunnised ärivestlused omal ajal olid lihtsalt fantastilised!»