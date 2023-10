Selle aasta maikuus selgus, et Cher on läinud Edwardsist lahku. Toona kirjutas väljaanne TMZ, et otsus lahku minna sündis paari vahel rahumeelselt. Selle aasta jaanuaris jõudsid aga Cher ja Edwards kihluda ning koos olid nad eelmise aasta novembrist alates.