SUHE LÄBI ⟩ Popdiiva Cher läks 40 aastat nooremast kaaslasest lahku

Iltalehti annab teada, et 76-aastane popdiiva Cher on läinud lahku oma 36-aastasest kallimast Alexander Edwardsist ehk AEst.

Väljaanne TMZ tõi välja, et otsus lahku minna oli sündinud paari vahel mõned nädalad tagasi. Kuulujutud nende kihlusest läksid liikvele eelmise aasta lõpus. Selle aasta jaanuaris kinnitas Cher paparatsodele, et ta on kihlatud.