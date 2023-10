21-aastane Elizabeth Polanco De Los Santosele mõisteti karistus esmaspäeval. Suvest saati on ta aga olnud Dubais lõksus ning talle kehtestati reisikeeld, vahendab New York Post .

«Elizabethi jaoks oli Dubai kõigest vahepeatus, ta plaanis sealses lennujaamas veeta kõigest kuus tundi, kuid nüüdseks on ta pidanud maksma üle 50 000 dollari kaitsekuludeks,» sõnas Detained in Dubai esindaja Radha Stirling. Detained in Dubai näol on tegemist organisatsiooniga, mille eesmärk on Dubais kinnipeetud välismaalastele õigusabi pakkuda.