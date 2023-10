PROHVETLIK? ⟩ Rammsteini solisti Till Lindemanni uues muusikavideos on teadvusetud naised ja uimastid

Rammsteini solist Till Lindemann, kes on viimase aasta jooksul olnud erinevate skandaalide keskmes, on pälvinud nüüd tähelepanu seoses uue muusikavideoga. Muusikavideos on kuvatud alasti naisi koos artistiga lennukis, kus Lindemann mängib peaosa. «Video kommentaarium on täielikult suletud,» kirjutab Soome väljaanne.