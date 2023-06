Iltalehti annab teada, et Saksamaal on alustatud Rammsteini solisti Till Lindemanni suhtes uurimist seoses hiljuti avalikkusesse lekkinud väidetega seksuaalkuritegude kohta.

Elu24 kirjutas mai lõpus, et Rammsteini fänn süüdistab Lindemanni oma joogile narkootikumide lisamises. «Ma vannun, et Till Lindemann on pedofiilne s**akott, kes tahtis minuga magada, ja kuna ma ütlesin ei, ta vihastas...» kirjutas neiu sotsiaalmeediasse.