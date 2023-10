Toona avaldatud raporti kohaselt kasutati viljastamisravis vähemalt viie mehe spermat, mille tulemusena sündis laps. Mehi ei informeeritud, et nende sperma abil on saanud uus elu alguse.

«Mind on röövitud. See on väga solvav,» märkis märtsis Rootsi televisooni SVT poolt intervjueeritud Bengt.