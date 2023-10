Kristel Aaslaid tähistab sünnipäeva! Elukaaslane: suhe sinuga nõuab pidevat pingutust, ammu juba käime üksteisele räigelt pinda

«Alati kui inimesed postitavad oma elukaaslase sünnipäeva puhul neid ülistavaid tekste ja albumeid ja tänavad lõputult oma hingesugulast toetuse ja asendamatuse ja armastuse eest, siis üldiselt paar aastat hiljem selgub, et neil ikkagi polnud kõik hästi,» kirjutab lauljatari sünnipäeva puhul Instagrami postituse teinud Mattias Naan . «Ammu kõik mädanes ja roostetas ja lihtsalt sünnipäeva päevadel oli vahelduseks jälle hea toimivat suhet mängida korraks, et maailm ikka näeks, kui armastavad nad on,» nendib Naan ja soovib elukaaslasele õnne hoopis järgmiste lausetega.

«Kallis, Kristel. Palju õnne sünnipäevaks. Suhe sinuga on selline so-so, nõuab pidevat pingutust, ammu juba käime üksteisele räigelt pinda ja ega seda lõbu vist kauaks pole, aga noh, rõõmu ja jaksu ikka tänase päeva puhul. Loodetavasti ei pea me terve päeva koos veetma.»

Tänavu suvel tunnistas Kristel Elu24 podcastis, et otsib end mingis mõttes ikka veel. «Ma olen alles nüüd tegelikult oma eluajaga võrreldes nii lühikest aega olnud endaga päriselt heas suhtes,» tõdes ta. «Ma olin väga pahas suhtes endaga. Ma ikka üldse ei saanud endaga läbi. Ma olin väga vihane enda peale... Ma ei vaadanud peeglisse mingi aeg üldse, kui just vaja ei olnud, sest ma vihkasin seda, mis vastu vaatas. Ma vihkasin ennast nii retsilt.»

Toona tuli teemaks ka suhe Mattias Naaniga. Muusik sõnas toona, et nende pika ja õnneliku suhte võti selles, et nad on samas liigas. «Me oleme Matuga ikka selles mõttes täiesti sama inimene,» tõdes ta.