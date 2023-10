TEEB KADEDAKS? ⟩ Just nii tänab fitnesskaunitar Erna Husko oma mänedžeri

Küll aga armastab Erna hoolitseda inimeste eest, kellega tal on edukas koostöö ning kes teda ärimaailmas aitavad. Näiteks viis fitnesskaunitar sel nädalavahetusel Helsingis restorani oma mänedžeri Sirke Salovaara, kelle e-maili võib leida ka Husko sotsiaalmeediakontodelt.

«Sirke teeb kindlaks, et me sööksime hästi. Parim mänedžer, unistuste tiim,» kiidab Husko enda abilist, postitades koos temaga ka pildi õhtusöögilauast.

Lokaal, kus einestamas käidi ei ole kahtlemata aga Soome kõige kallim koht. Eelroa saab kätte 10-12 euro eest, pearoa eest tuleb välja käia 12-17 eurot. Võimalik on oma maitsemeeli hellitada aga ka 50 euro eest inimese kohta - selle eest saab menüüst 2 eelrooga, 2 grillrooga, 1 lisandi ning magustoidu.

See on üks väheseid kordi, kus Erna oma mänedžeri näoga näitab. Varasemalt on Sirke nimelise naise e-maili aadress küll ilutsenud Husko sotsiaalmeediakontodel, ent mänedžeriga koos storysid Erna postitanud ei ole.