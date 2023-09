Soome tõsielutäht köitis rannas Prantsuse moemagnaadi tähelepanu

Soome sisuloojal ja tõsielutähel Sergey Hilmanil avanes puhkusereisil harukordne võimalus vestelda maailmakuulsa disaineri Jean Paul Gaultier'ga. «Ta nägi mu ujumispükse ning ütles, et me peame nüüd koos pildi tegema, sest tema nimi on minu tagumiku peal,» kirjeldab Sergey kohtumist.