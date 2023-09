Brigitte Susanne Hundist levitatakse alastifotot: ma enam ei tea, kas nendele rünnakutele kunagi lõppu tuleb

Viimastel päevadel on toimetusele saadetud mitmeid vihjeid, et Brigitte Susanne Hundist jagatakse erinevates gruppides alastifotot. «Kuuldavasti levitab Brigitte Susanne Hunt endast alasti fotosid meestele ja pereisadele,» väidab näiteks üks vihje saatja.

Kas tegu on kellegi pahatahtliku rünnakuga Hundi vastu?

Ehkki BSH toimetuse pärgingule ei vastanud, avaldas ta neljapäeva keskpäeval uue blogipostituse pealkirjaga: «Jah, see on nüüd ametlikult KÕIGE valusam hoop: mu ekskallim jagab mu alastipilti».

«Te saate raamatus lugeda, mis on mu senise elu kõige valusamad hetked olnud. Kui tihti ma kirjutan oma blogi algusega, et mul ei olnud see kõik plaanis? Ma olen nii räiges «võitle-või-põgene» tsoonis elanud nädal aega, et ma enam ei tea, kas nendele rünnakutele kunagi lõppu tuleb,» nendib seltskonnatäht uues blogipostituses. «Ei, lõppu ei paista. Täna oli nüüd siis kõige valusam löök,» tunnistab Hunt.

Instagrami loos väidab ta, alastifotot levitab tema kunagine kallim, kellega ta poolteist aastat koos oli. «F****g lohh. Rõve lohh. See pilt ringleb mitmete suvaliste inimeste gruppides. Meedia väidab, et ma saadan seda pilti PEREISADELE!»

Brigitte Susanne Hunt. Foto: Kalev Lilleorg

Instagrami videos nentis Hunt, et tegu on ülikooliaegse fotoga. «Ma lootsin eluaeg, et see ei liikle rohkem kui eile juba liikles. Ma sain neid screenshotte väga palju» tõdes ta.