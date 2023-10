TAEVAKIVIDE KEEL ⟩ Asteroid Akashi: kuidas pääsed ligi oma hinge minevikule ja tulevikule?

Oma asteroid Akashi leidmiseks mine astro.com lehele, sisesta oma sünniandmed ja tee oma sünnikaart (kui pole seda varem kasutanud), ning lisa valgesse kasti «Manual entry» number 5881 ning ava kaart uuesti. Siis ilmub sinna ka asteroid Akashi. Kaartide valikust («Chart type») on võimalik valida ka sünastria («Synastry chart») - siis saad kohe enda ja teise inimese asetused kohakuti.

Akashi asetus sünnikaardi majas

Astroloogilised majad on eluvaldkonnad, läbi mille antud juhul side Akashiga võib tekkida. See kirjeldab asjaolusid ja taustsüsteemi, milles inimese elus Akaši kroonikad võivad avaneda. Lisaks majadele tuleks kindlasti uurida aspekte planeetidega (need aktiveerivad asteroidi) ning ka tähemärki, milles see asteroid asub (see näitab, kuidas Akashi sinuga kõneleb).

1. majas: Juhul kui Akashi on aktiveeritud, oled sina ise see, kes ühendab teisi Akaši väljadega. Sul on otsene ligipääs Akaši kroonikatele, kuid see on niivõrd loomulik ja osa su isiksusest, et sa ei pruugi seda märgata ega teadvustadagi. Sa võid väljendada iseeneslikult sõnu ja mõtteid, mis pärinevad Akaši väljast. Ilmselt on kogu Akaši kroonikatega temaatika sulle kuidagi väga tuttavlik - see on osa sinust.