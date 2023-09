SÄUTSUMÖLL ⟩ «Kui sa lood suhte BSH-ga, siis sa lood suhte kogu vabariigiga.» Lahvatanud skandaal kütab ühismeedias kirgi

«Keegi on pannud selle lumepalli pahatahtlikult veerema ja kes see on, seda ma ei tea, aga nii palju kui ma olen toimetustest infot saanud, on selle kõige taga Brigitte Susanne Hunt,» räägib Padar, kes on juba oma sõpru ja tuttavaid Hundi eest hoiatanud. «Just sellepärast, et ta on süüdimatu. Minu pere hinnaga oma raamatut ei müüda.»