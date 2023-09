ULATA ABIKÄSI ⟩ Ootamatu vähidiagnoosiga võitlev Marek Kalmus: rohtusid on alles veel kuue nädala jagu

«Põen rasket haigust, mis on endisest minust jätnud järele vaid haleda varju,» tunnistas augustis dopingu eest eluaegset võistluskeeldu kandev kulturist Marek Kalmus.

Mehe sõnul on tegu elu ja surma küsimusega ning ta palub kalli ravikuuri jaoks hädasti annetajate abi. «Jah, ma tean – kes seostab seda steroididega (nende võhiklikkus), kes millega iganes, kuid praegusel juhul on see minu jaoks elu ja surma küsimus,» šokeeris mees lugejaid.

«Loodusravimit, mida ma praegu kasutan, sain ma kadunud Kaika Laine õpilase käest,» tunnistas mees. Kalmus on leidnud, et keemiad ja kiiritused rikuksid ta organismi lõplikult ja kardab, et tema ei tuleks sellest eluga välja. «Aga igaüks otsustab ise, kuidas ta ennast laseb ravida.»

Kalmusel on neljanda staadiumi maksa pahaloomuline kasvaja. «Kallite rohtude jaoks, milleks ma raha headelt inimestelt palusin, on nüüd alles veel kuue nädala jagu,» jagas Marek pühapäeval, kelle sõnul ei kompenseeri haigekassa ravimit, mida ta vajab.

Lisaks ei müüda ega tunnistata eelnimetatud ravimit ka Euroopas. Üks ravikuur maksab 6000 eurot.

Kalmus jagab oma ühismeedia kontol, et praegu on arstidega vestlemine väga edukalt läinud. «Vähk on põhimõtteliselt taandumas ja maks enam turses ei ole. Ka ei valuta, ega pista enam maksapiirkond, kuid arsti soovitus oli praegusele olukorrale liialt lootma veel mitte jääda,» tunnistab Kalmus, lisades, et organism on kurnatud ja praegu veel liiga nõrk, et ise lõpuni jõuaks terveneda. «Seepärast peaks tema arvates kindlalt kuuri kordama või vähemalt pikendama niipalju kui võimalik.»

Seetõttu vajab Kalmus aga mistahes väikestki abi, kes tunnevad, et tahavad ja saavad teda sel raskel teekonnal aidata.