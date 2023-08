«See on minu jaoks elu ja surma küsimus.» Rasket haigust põdev kulturist Marek Kalmus palub annetajate toetust

Üle kümne aasta tagasi krooniti Marek Kalmus Eesti meistriks klassikalises kulturismis. Ta oli Eesti jõusaalihuntide boss. Vähemalt sama kõva ja kuulus kui Ott Kiivikas. Tänaseks peab mees võitlust surmaga ning palub annetajatel enda elu päästa.

«Öeldakse, et häda ajab härjagi kaevu ja see häda on minu puhul tänaseks juba tõesti suur,» jagab endine kulturist Marek Kalmus Facebookis postitust, kus tuleb avalikuks võitlus raske haigusega.

Marek räägib, et ei ole kunagi midagi iseenda jaoks palunud. «Olen teinud seda vaid enda tublimate õpilaste heaks, et nende sporditeed tippu kergendada ja seda ka suutnud, kuid tundub, et nüüd on aeg enda heaks teid kõiki, minu sõbrad ja tuttavad, paluda,» kirjutab Marek raske südamega.

Mehe sõnul on ta juba mõnda aega põdenud rasket haigust, mis on endisest temast jätnud järele vaid haleda varju. «Jah, ma tean – kes seostab seda steroididega (nende võhiklikkus), kes millega iganes, kuid praegusel juhul on see minu jaoks elu ja surma küsomus,» šokeerib mees lugejaid.