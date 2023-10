Raske haiguse tagajärjel surnud Marek Kalmus kuu aega tagasi: rohtusid on alles veel kuue nädala jagu

Kalmus jagab oma ühismeedia kontol, et praegu on arstidega vestlemine väga edukalt läinud. «Vähk on põhimõtteliselt taandumas ja maks enam turses ei ole. Ka ei valuta, ega pista enam maksapiirkond, kuid arsti soovitus oli praegusele olukorrale liialt lootma veel mitte jääda,» tunnistab Kalmus, lisades, et organism on kurnatud ja praegu veel liiga nõrk, et ise lõpuni jõuaks terveneda. «Seepärast peaks tema arvates kindlalt kuuri kordama või vähemalt pikendama niipalju kui võimalik.»