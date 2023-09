Skandaalne tahmafilter

Aasta oli 2019, kui toonane raadiosaatejuht Brigitte Susanne Hunt väitis, et tema Mercedes-Benzile tehtud hooldustöödega kaasnes pettus. Hunt kurtis, et Mercedes-Benzi esindus küsis temalt remondi eest rohkem raha, kui talle algselt öeldi. Silberauto esindus selgitas Elu24-le, et autolt oli mehaaniliselt eemaldatud tahmafilter. Tänu skandaalile sai kogu Eesti teada selle jubina olulisusest ja tähtsusest.