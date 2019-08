Brigitte Susanne Hunt väidab, et sai Silberautost petta, esindus selgitab olukorda

Power Hit Radio saatejuht Brigitte Susanne Hunt on pahane, kuna Mercedes-Benzi esindus küsis temalt remondi eest rohkem raha, kui talle algselt öeldi. Saatejuht läks esindusse, kuna hoiatustulede plokis põles piduriklotside tuli. Hundi autole tehti tavapärane hooldus ja küsiti selle eest siis 502,45 eurot. Piduriklotside - ja ketaste vahetusele kulus 442,24 eurot. Kõik see läks maksma 944,70 eurot.

Brigitte Hunti aga häiris see, et Silberauto ei informeerinud teda lisakuludest ja pidi maksma tehtud tööde eest palju suurema summa. Naise erinevate sotsiaalmeedia väljaütlemistest selgud, et asi polegi nii väga rahas, vaid asjaolus, et temast tahetakse rumal mulje jätta.

Hunt mainis sotsiaalmeedia postitustes, et talle lubati pärast auto üleandmist helistada. «Peale töötellimuse esitamist me reeglina kliendiga ühendust ei võta, välja arvatud olukordades, kus töötellimusele lisanduvad tööd, mida klient ei ole tellinud,» täpsustas Ribelis.

Siis selgus, et klient või keegi, kellel on autole juurdepääs, oli autoga omavoliliselt manipuleerinud.

Sõiduki mootori heitgaaside järelpuhastussüsteemi tahmafilter DPF on oma kestast mehaaniliselt eemaldatud, diferentsiaalrõhkude andurite pesad on kinni keevitatud, andurid ise on lahti ühendatud ja pistikud ära isoleeritud. Mootori juhtploki tarkvara on manipuleeritud. See on otsene põhjus, miks süttis mootori hoiatustuli peale tooteparanduskampaania teostamist.