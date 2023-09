ŠOKEERIV REAALSUS ⟩ Puurikanade keelustamise petitsioon kogus pärast telesaadet tunni ajaga tuhat allkirja

«Eesmärk ei ole Eesti munatootmist piirata või ettevõtlust nõrgestada. Eesmärk on muuta munatootmine selliseks, et me ei peaks seda häbenema või inimeste eest varjama,» selgitab Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Merit Valge petitsiooni eesmärki.