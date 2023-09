OTSUS ⟩ Libajurist Eneke Roots pidi Pressinõukogus alla vanduma: head ajakirjandustava ei rikutud

Eneke Roots kaebas Pressinõukogule, et tema kohta on avaldatud valeväiteid. Kaebaja märkis, et tema käitumise on põhjustanud tervishäired, mille on tekitanud Elu24 peatoimetaja ja «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust. Roots ei olnud rahul, et Postimehe ajakirjanik tuli kohtuistungit kajastama ja leidis, et Postimehel puudus õigustatud huvi teda filmida ja tema kohta artikleid avaldada.