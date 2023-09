SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal aitab leida sisemist jõudu ja tervendada südamehaav

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et Mõõdukus esindab vaikust enne tormi. See viitab puhastumise printsiibile, kui on aru saadud tasakaalust nn meheliku tarmukuse ja nn naiseliku intuitsiooni vahel. Võib võrrelda metalli muutumisega teraseks, kui metalli tules puhastatakse. Kaks vastandit sobituvad hästi ja nende energia muutub segamise tulemusena võimsamaks.

Nüüd on meil aeg lahendada mõistatus. Me tunneme kasvavat erutust, aga ka hirmu. Maailm on eredam, me teame, et peame teekonda jätkama, kui ei taha voolust maha jääda. Kuid enne tuleb enda sees leida mõõdukus ja tasakaal. Visa otsusekindlus aitab kasutada mõlemat tööriista: enda kirge ja praktilisi õppetunde, mida oleme seni omandanud.