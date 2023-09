NÄDALAPROGNOOS ⟩ Fookus on suhetel ning nädalalõpp võib tuua südamehaava tervenemise

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval on Päike opositsioonis Neptuuniga - see väga unistav, aga ka unelev energia, mille mõjus võime kergemini luua illusioone. Ent mõnikord aitab see seis just illusioone paljastada - selliseid, millesse me muul ajal uskusime. Päev võib olla emotsionaalne, kuna toob alateadvusest esile erinevaid tundeid ning see loob teatava filtri, läbi mille elu kogeme. Mõne jaoks on see tõeks saanud muinasjutt, teise jaoks jällegi košmaar.

Kuid seda aega saab kasutada positiivselt ära loomingulises ja spirituaalses tegevuses - kanalid on rohkem lahti, kui tavaliselt.

Neljapäeval viibib Päike trigoonis Pluutoga, tuues meid möödunud illusioonist ja unelevast meeleolust välja ning viies meid uuesti kontakti oma suure sisemise jõu ja väega. See on päev, et panna liikuma olulisi projekte, mida oleme seni planeerinud ja visualiseerinud. Siin on rohkem enesekindlust ja usku iseendasse - eriti, kui peab oma seisukohti ka teistele tõestama. Pluuto annab tugeva veenmisjõu ning lisab magnetilisust ja karismaatilisust. Lisaks on selles päevas kirge ja armastust elu vastu!

Laupäeval jõuab Veenus trigooni Chironiga ning see on kolmas ja viimane trigoon seeriast, mis algas Veenuse varjuperioodil (esimene oli 29. juunil, teine 14. augustil). Tegu on sügava südamehaava tervendamisega, mida teenis ka kogu Veenuse retrograad. Nüüd on selles küsimuses lõppvaatus - mingisugune lahenemine, valmisolek, settimine, tulemus.