FOTOD ⟩ «Lendas üle auto kapoti!» Vastavatud Vana-Kalamaja tänaval juhtus esimene liiklusõnnetus

Renoveeritud tänav on saanud palju kriitikat

13. septembril kirjutas Postimees , et uueks loodud Vana-Kalamaja tänav vajab peenhäälestust. Päev varem tehtud vaatlus näitas, et võrreldes esimeste päevadega, kui täielikult ühesuunaliseks muutunud tänaval oli vales suunas sõitjaid üsna palju, on olukord kahe nädalaga normaliseerunud.

Selle üle, et renoveeritud Vana-Kalamaja tänav on väikestele jalakäijatele ohtlik, arutletakse tuliselt ka Kalamaja Facebooki grupis. «Jalakäijana läbi jalutades ei pane mõnes kohas üldse tähele, et see ristub sõidu- või trammiteega, sest puudub lastele õpetatud ja harjumuspärane sebra. Olukorra teeb halvemaks, et mõnes kohas on sebra jällegi maha joonistatud ja selline ebaühtlane vahelduv teekattemärgistus tekitab segadust,» kurdab teemaalgataja.