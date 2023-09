HOIATUS! LIIKVEL ON LIBAUUDIS ⟩ «Tema karjäär on õhukesel jääl.» Katrin Lust tõmmati petuskeemi

Saatejuht ja Elu24 peatoimetaja Katrin Lust on sattunud petuskeemi keskmesse, kuhu juulis tiriti ka ajakirjanik Urmas Vaino.

Sarnaselt Vainost tehtud libauudisega on ka Lustist avaldatud libaartikkel, mis oleks justkui ERRi kirjutatud. Libaartikli pealkiri on «Kohtuprotsess Katrin Lusti vastu? Mis on tõsiste süüdistuste taga...» ja selles väidetakse, et saatejuhi karjäär on pärast tema eetris tehtud kommentaare õhukesel jääl.

Petturite libaartikkel, mille keskmes on «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust. Foto: Kuvatõmmis veebist

Petturite tekst kattub peaaegu sõna-sõnalt Vaino kohta tehtud libaartikliga, kuid loo «peategelane» on seekord Lust.

«Pärast Katrin Lusti sõnavõttu puhkes televisiooni otseülekandes skandaal. Vaatajad hakkasid pärast nähtut saate toimkonnale helistama, kuid ülekande katkestas kõne Eesti Pangast, mis nõudis ülekande kohest lõpetamist ja kõigi salvestiste kustutamist,» kirjutatakse võltsis artiklis.

Reklaamid libauudisest levivad ühismeedias kulutulena. Foto: Kuvatõmmis Instagramist

Libaartikli keskmes on otsesaade ja Lusti intervjuu, mida tegelikkuses toimunud ei ole. Petturid väidavad, et suutsid veenda telesaate «Esimene stuudio» režissööri andma neile saate salvestise koopia, ning hoiatavad, et see võib peagi kustuda nagu ka «skandaalne intervjuu».

Väidetavas «kustutatud intervjuus» ütles Lust petturite sõnul, et rikkaks saamiseks ei pea töötama ja tal on saladus, kuidas ta viimase kolme aasta jooksul oma vara teenis.

Libaartikkel on ilmunud veebilehel, mille aadress lõppeb ru.co-ga, viidates sellele, et pettuskeemi taga on venelased või aetakse pettust just nende kaela. Elu24-le teadaolevalt nägi Vainost libaartikli avaldanud veebilehekülg välja teistsugune.

Reklaamid libauudisest on ostetud nii Facebooki kui Instagrami. Foto: Kuvatõmmis veebist

Nagu ka Vaino puhul on võltsartikli kohta lendu läinud reklaamid nii Facebookis kui Instagramis.