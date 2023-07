Urmas Vainot ja ERRi kasutati kahtlase teenuse reklaamimiseks libauudises

Küll reklaamitakse, et teenus on lihtne. Ainus, mida peab tegema, on saldo kontrollimine ja tulude väljavõtmine.

Ajakirjanik Urmas Vaino sõnul on libauudis temaga seotud vaid nii palju, et kasutatud on pilti temast. «Muu osas on seos vist null.» Kuid siiski on paljud ajakirjanikule kirjutanud ja viidanud, et tema nägu kahtlase rakenduse reklaamiks kasutatakse. «Inimesed on valvsad,» sõnab Vaino.