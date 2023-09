SODIAAGISOSINAD ⟩ Algab värskendav ja illusioone purustav kuutsükkel: nädalalõpp toob uusi tuuli

Soovitused nädalaks

Kui tunned, et viibid paksus udus, ära kiirusta ega torma – las udu hajub.

Dagmar Lamp selgitab, et Ikarose pakis on Kuul natuke teine tähendus kui tavapärases Rider-Waite-Smithi pakis, kuigi Kuu tekitatud illusioonide ees tasub alati valvel olla.

Kui kuuloomise järel hakkab taas pärast pikka pimedat aega öötaevas kuusirp sirama, annab see meile uut lootust. Käes on tõesti uute alguste aeg, kuigi veel kutsutakse meid üles sisekaemusele ja mõtisklustele.

Elu on tsükliline - mis on nüüd see tsükkel, mis sinu jaoks algab? Ja mida pead vanast tsüklist selja taha jätma? Kui leiad nendele küsimustele vastused, valgustab Kuu su teed.