NÄDALAPROGNOOS ⟩ Värsked tuuled on tulekul: peagi võivad saabuda uued võimalused

Reedel kell 04.39 toimub kuuloomine Neitsis 21°58’, mis saab trigooni Uraanilt ja kauge opositsiooni Neptuunilt. Algab uus kuutsükkel, mille eesmärk on elu korrastamine, vigade parandamine, iseenda täiendamine ja üldse tõhusam töö. Toetav õlg Uraanilt annab kuutsüklile hoogu juurde ning võimaldab märgata uusi võimalusi, kuidas oma elu parandada. Kuna Uraan on retrograadne, võivad uued arengud saada alguse sisemusest ehk kõigepealt muutub suhtumine oma tervisesse, töösse ja igapäevaellu.

Ent opositsioon Neptuuniga, mis õnneks ei ole päris täpne, tekitab teatava uduloori. Raske on omada selget perspektiivi ning milleski ei saa olla päriselt kindel, kuigi väga tahaks. Selle kuutsükliga kaasneb seega ka mingi teadmatus, hõljumine, ootamine ja lootmine. See on viimane kuutsükkel enne järgmist varjutuste perioodi, mis algab 14. oktoobril, nii et võibolla on asi ka selles. Tõelised pöörded, arengud ja uued suunad saabuvad alles siis.

Ööl vastu laupäeva läheb täpseks Päikese trigoon Uraaniga (kell 04.23) ning see toob nädalavahetuseks uut energiat sisse. See seis on nagu värske õhuvool, mis paneb asjad liikuma ning tekitab põnevust ja elevust. See aitab ka märgata uusi võimalusi. Seisakus viibinud olukorrad hakkavad mingis suunas liikuma.

Lisaks läheb laupäeval täpseks Pluuto kvinkunks Must Kuu Lilithiga – kuna tegu on aeglase aspektiga, on see mõjuväljas juba alates 8. kuni 23. septembrini!