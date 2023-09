RÕÕMUSTAV ⟩ Laitse õudustemajast päästetud dogi Aada sai lõpuks päris oma kodu

Lea räägib, et Aada leidis omale päris kodu perekonna juures, kellel on varem olnud erinevate muredega suuri koeri. «Praeguses kohas on suur aed ja jalutuskäigud metsas ning hobused, keda Aada nägi esimest korda. Kodu asub Harjumaa piirides, Kose lähedal,» avaldab Lea.