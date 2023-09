KAS SAAD AIDATA? ⟩ Laitse õudustemajast päästetud dogi Aada otsib kodu

Lea, kelle juures koer praegu elab, ütleb, et sobilik kodu on aiaga eramaja, kuna Aada ei oska veel rihmas käia. «Aadale ei sobi kassid ega teised emased koerad, isaste osas on leplikum. Aada on uute inimeste suhtes ettevaatlik, pigem pelglik ja alandlik, agressiooni ei esine. Talle väga meeldib massaaž ja kangesti tahab inimese lähedust,» avaldab Lea. «Väikeste laste vastu on Aada näidanud üles huvi, kuid ei mõista neid pisikesi ja võib reageerida haukumisega,» lisab ta.