FOTOD ⟩ Silvia Ilves sai sünnipäevaks omapärase kingi. «Minu parimad aastad on...»

«Ma arvan, et see on üks kauneimaid maale, mille sa loonud oled!» tänas tšellist Silvia Ilves lähedast sõpra Mart Sandrit.

Silvia tunnistas sünnipäeval, et paljudel, kes temaga kohtunud ei ole, aga on ajakirjandust lugenud, on temast moonutatud arvamus. «Minu parimad aastad on alles ees!» sõnas ta.

Loe sünnipäevaintervjuud:

«Hindan sind kui sõpra, kunstnikku, artisti, muusikut väga kõrgelt! Suur-suur tänu! Maali kinkis mulle sünnipäevaks mu kallis kinoklubi sõpruskond!» selgitas ta.

Silvia ütles, et 31. eluaasta algas võimsalt. «Siiani pole jõudnud kõiki armsaid õnnitlejaid tänada! Teid, kallikesed, on ju tuhandeid...» nentis tšellist, lisades, et ta on ääretult rõõmus meelespidamise üle.

«Vau!... 31. august tõestas, et parim osa elust on alles end avamas!» hõiskas ta rõõmust.

«Mina ja mu miljon unistust,» kirjutas tšellist pühapäeval, mõned päevad pärast oma sünnipäeva Instagramis. «See oivaline õhtu tõestas, et mu elu on parem kui ükski film ja see muutub aina paremaks ja paremaks nagu hea vein!»

Silvia kinnitas, et see oli tema parim sünnipäev: «Täis rõõmu, õnne, armastust, head toitu, jooke, meelelahutust ja naeratavaid südameid.»