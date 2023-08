SÜNNIPÄEVAINTERVJUU ⟩ Silvia Ilves: «Väga vähesed teavad, milline inimene ma tegelikult olen!»

Iga uus ajakirjanduslik lugu tšellomängija Silva Ilvesest on skandaalsem kui eelmine. Kas see teda ka häirib? «Paljudel, kes minuga ise kohtunud ei ole, aga on ajakirjandust lugenud, on moonutatud arvamus minust. Minu parimad aastad on alles ees!» tunnistab ta oma sünnipäeval.