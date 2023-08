FOTOD ⟩ «Elva on ju täitsa katki!» Äikesetorm rebis männilinnas maa seest välja arvukalt puid

Elanikud tormikahjusid likvideerimas. Foto: Triin Roos, Elu24

Pool päeva polnud sealses majapidamises elektrit, kuid elanike mitmekordse helistamise tulemusel saadi vool õhtuks tagasi. «Üks kasepuu on viltune ja toetub mändidele. See on väga ohtlik ja võib kukkuda,» räägib maja elanik Külli.

Murdunud kask. Foto: Triin Roos, Elu24

Raudtee lähistel asuva majapidamise ees ootasid elanikud parasjagu valla auto saabumist. «Vald lubas, et võtab selle puu maha, millest osa tänava peale kukkus. Öösel käis siin päästeamet, kuna osa puust kukkus tee peale ja sulges sõidutee. Puu kukkus ühele autole peale. Auto sai kahjustusi, peegel läks katki,» rääkis Sergei.

Tormikahjustusega puu. Foto: Triin Roos, Elu24

«Tütar oli öösel veel üleval ja ütles, et kask on maha kukkunud,» lisas ta. «Aastaid tagasi oli siin üks veel hullem torm. Aga paar kuud tagasi sai siin kõrval puude all üks tütarlaps kaikaga vastu pead, kui suur tuul oli. See puu vist võetakse ka täna maha.»

Raudteejaama juures Kesk tänaval kiskus torm maa seest välja puu.

Langenud puu. Foto: Triin Roos, Elu24

Tormis korralikult räsida sai ka Tartu maanteel koolimaja vastas asuv puu.

Tormikahjustusega puu. Foto: Triin Roos, Elu24

Muusikakooli hoone peale aga langes öise tormi käigus suur mänd, mis kahjustas hoone katust. Parasjagu kohapeal viibinud töömees ütles, et täna panevad nad katusel katki läinud koha kinni, et vihm sisse ei sajaks. «Kui palju peab olema tuulel jõudu, et murda puu ära,» imestas mees. Muusikakooli hoonele langenud puust avaldas pikema loo Tartu Postimees.

Elva muusikakooli katusele langes puu. Foto: Triin Roos, Elu24

Muusikakooli katus polnud ainus katus, mis puu alla jäi. Puu langes ka ühe elumaja peale.

Elumajale langenud puu. Foto: Triin Roos, Elu24

Mööda Vaikset tänavat sõites võis näha rohkelt maha langenud puid. Suuri kahjustusi sai ka Vaiksel tänaval asuv kalmistu.

Vaikne tänav. Foto: Triin Roos, Elu24