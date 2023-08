REPORTAAŽ ⟩ «See on täielik katastroof.» Võrumaa küla raputas enneolematu torm, hävines ajalooline pärnaallee ja majadelt lendasid katused

See on Tsooru neljapäeva hommikul. Kogu küla on rahvast täis. Viimaseid suvevaheaja päevi veetvad lapsed korjavad kokku murdunud oksi, vanaprouad on kätte tõmmanud töökindad ja veavad õue pealt minema tuule poolt maha kistud katuseplaate. Igast õuest kostub mootorsae hääl ning autode vahel vuravad mööda külateid traktorid, mis suuri oksi minema viivad.