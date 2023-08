NAGU SUHET POLEKS OLNUDKI ⟩ Jan Uuspõllu ja Brigita Antoni kodus filmitud telesaade visati prügikasti!

Siiski ei mata ta lootust, et ehk kunagi saavad inimesed filmitut näha. «Loodan, et äkki kunagi mingis kontekstis see tuleb ikkagi välja.»

Kommenteerides, miks saade uuesti üles võeti, jääb Jan Uuspõld napisõnaliseks. «See oli lihtsalt nendel kaalutlustel, et võimalikult vähe inimesi haiget saaks – Brigita lähikondlased ja minu enda omad. Muud kommentaari mul polegi sellele.»

Näitleja Jan Uuspõld uue silmarõõmuga Kroonika Meelelahutusauhindadel 2023. Foto: Konstantin Sednev

«Leppisime Janiga saate tegemise kokku juba kevadel, kuna see aasta on ju tema juubeliaasta,» jagab saatejuht Mart Normet ja ütleb, et «Öökülaline. Jan Uuspõld» on eetris 9. septembril Kanal 2s.

Normet nendib, et suvel oli Jani elus justkui teine reaalsus, mida ka jäädvustati. «Aga tänaseks on see lõppenud ja seetõttu otsustasin teha Janiga uued võttepäevad, et tuua vaatajateni see elu, mida Jan päriselt elab,» räägib saatejuht, kelle sõnul eetrisse läheb värske materjal, mis on filmitud eelmisel nädalal. «Küsimus on ka eetikas ja inimeste otsuste austamises.»

««Öökülalise» saates räägime Janiga südamest südamesse, mis siis ikkagi suvel juhtus, ning vaataja saab hea ja ausa sissevaate Jan Uuspõllu mõtte- ja tundemaailma,» sõnab Normet.

Normet tõdeb, et tal on algusest peale olnud soov teha saade Janiga. «Kui ta on nüüd tõmmanud piiri vahele, edasi liikunud ja avalikult seda selgitanud, siis ma ei saa eetiliselt saata pilti, kus nad on koos...» selgitab Normet, miks ta ei saa filmitud saatest fotosid jagada.

