Brigita Anton suhte purunemisest Jan Uuspõlluga: mulle teeb kõige rohkem haiget, et inimestega ei mängita niimoodi

Jan Uuspõld teatab, et tema suhe Brigita Antoniga on läbi.

Näitleja Jan Uuspõld avaldas kolmapäeval pressiteate, kus andis teada, et tema suhe noore kallima Brigita Antoniga on läbi. «Otsustasime ühiselt, et meie suhe Brigitaga on läbi,» kirjutas ta. Brigita sõnul polnud suhte lõpetamine siiski nende ühine otsus. Kuigi naise süda on murtud, on tema pilk suunatud tulevikku, mis tõotab tulla ilus. «Ma ei kavatse enam olla kellegi plaan B,» ütleb Brigita ning jagab, mida suhe Janiga talle õpetas.