SODIAAGISOSINAD ⟩ Rasket täiskuud aitab elada üle tänulikkus ja oskus oma tundeid vastu võtta

Soovitused nädalaks

Täiskuu on lahtilaskmise aeg, eriti nüüd, kui ta on esiteks Kalades ja teiseks on nii palju planeete retrograadsed. Veel enne Veenuse retrograadi lõppu on aeg korra hinge tõmmata ja lasta täiskuul oma pimedad hingesopid ära valgustada: mis on see, mida oled viimase 40 päeva ja öö jooksul õppinud? Mis on see, mis sind enam kuidagi ei teeni, vaid täidab vaid seda tühimikku su hinges? Mis on need ebatervislikud sõltuvusmustrid, millele ikka ja jälle järele annad?