NÄDALAPROGNOOS ⟩ Täiskuunädal võib tuua omajagu kurbust ja südameraskust: ees on rännak nostalgiamerel

Laupäeva keskööl läheb täpseks Marsi kvinkunks Saturniga. See peenaspekt näitab, et edasi liikumine on praegu päris keeruline, kuna energia ja nõudmised ei klapi omavahel. Samuti on veidras ebakõlas see, mida me ise tahame ja mida meilt oodatakse või on vaja lihtsalt ära teha. Liikumine on aeglane või takerdunud, kuid sellest seisust on võimalik läbi vangerdada. Just seda see meile õpetabki: kuidas pääseda mööda kividest ja kändudest ning oma teed kõigele vaatamata ikka silme ees hoida.