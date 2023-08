PEATSELT KOJU? ⟩ Bulgaarias lõksus olev eestlane: kohtusin uurijaga, asjad nüüd mõnevõrra liiguvad

Mitu kuud püüdis Margus leida viise, kuidas Bulgaariast Eestisse tagasi saada. Kuna lahendust ei paistnud ning talle riigi poolt määratud advokaadiga ei õnnestunud kuidagi ühendust saada, tegi mees Facebookis oma mure avalikuks. «Olen tõesti meeleheitel. Äkki jõuab see mõne inimeseni, kes oskab mulle anda nõu ja abi,» kirjutas Margus. «Eestis hakkab elu juba kokku kukkuma. Võlad kasvavad, korter on mitu kuud maksmata jne. Mul on tõesti nii lootusetu tunne, et kui keegi oskab aidata, siis palun abi,» ütles ta. Bulgaarias oli mees olnud juba alates mai keskpaigast, mil politsei ta autoroolis kinni pidas, dokumente kontrollis ja otsustas teha ka alko- ja narkotesti. «Alko näitas 0, aga narkotest näitas, nagu oleksin juhtinud autot kokaiinijoobes, mis on võimatu,» sõnas Margus.