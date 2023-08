KES AITAKS? ⟩ Eestlane jäi Bulgaariasse lõksu. «Olen tõesti meeleheitel.»

«Olen tõesti meeleheitel. Äkki jõuab see mõne inimeseni, kes oskab mulle anda nõu ja abi. Enamus mu tuttavatest on kursis minu juhtumiga. 16. mail sõitsin autoga Bulgaarias Sofiast Burgase poole. Burgase ligidal pidas mind kinni politsei. Kontrollis dokumente ja otsustas teha ka alko- ja narkotesti. Alko näitas 0, aga narkotest näitas nagu oleksin juhtinud autot kokaiinijoobes,» kirjutab Margus, kes kinnitab, et pole kunagi oma elus narkootikume isegi mitte proovinud.

Marguselt võeti vereproov ja öeldi, et vastuse saabumine võib võtta aega kuni kuu. «Imestasin ja tõstsin häält, et kuidas nii kaua. Aga kõige olulisem selles asjas on see, et kuna tegu on nende mõistes raske rikkumisega, siis prokuratuuri poolt väljastati paber, mille põhjal on mul Bulgaariast väljasõidukeeld kuni menetluse lõpuni. Küsisin, et kuidas ma peaksin ilma rahata hakkama saama selle kuu aega. Tööd ju teha ei saa. See neid ei huvitanud.»